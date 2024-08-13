Мишустин поручил продлить программу жилищного строительства

Премьер-министр РФ дал указание продлить программу жилищного строительства

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал указание профильным ведомствам до 1 сентября рассмотреть вопрос о продлении программы поддержки жилищного строительства до 2030 года, сообщает РИА Новости.

Фото: Flickr by Chris, CC BY 2.0

"Для достижения целей программы необходимо продлить её действие до 2030 года. Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и ППК "Фонд развития территорий" должны до 1 сентября разработать предложения по этому вопросу", — указано в перечне поручений по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", опубликованном на сайте правительства.

Также ведомствам предстоит представить предложения о продлении федерального проекта "Чистая вода" до 2030 года.