Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал указание профильным ведомствам до 1 сентября рассмотреть вопрос о продлении программы поддержки жилищного строительства до 2030 года, сообщает РИА Новости.
"Для достижения целей программы необходимо продлить её действие до 2030 года. Минстрой, Минэкономразвития, Минфин и ППК "Фонд развития территорий" должны до 1 сентября разработать предложения по этому вопросу", — указано в перечне поручений по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", опубликованном на сайте правительства.
Также ведомствам предстоит представить предложения о продлении федерального проекта "Чистая вода" до 2030 года.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.