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Премьер-министр России требует уменьшить сроки реализации строительных проектов

Мишустин поручил сократить сроки строительных проектов
0:47
Экономика

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сократить сроки реализации строительных проектов до 1000 дней с учетом разработки мастер-планов для 200 городов, сообщает РИА Новости.

Мишустин поручил сократить сроки строительных проектов
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

"С учетом планов комплексного развития населенных пунктов и формирования мастер-планов для 200 городов Минстрою и Минэкономразвития поручено предусмотреть снижение сроков реализации строительных проектов с нынешних 1,3 тысячи дней до 1 тысячи дней", — говорится в сообщении по итогам стратегической сессии национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Также уточняется, что ведомствам установлен срок до 20 августа 2024 года для выполнения данного поручения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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