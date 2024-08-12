Премьер-министр России требует уменьшить сроки реализации строительных проектов

Мишустин поручил сократить сроки строительных проектов

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сократить сроки реализации строительных проектов до 1000 дней с учетом разработки мастер-планов для 200 городов, сообщает РИА Новости.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

"С учетом планов комплексного развития населенных пунктов и формирования мастер-планов для 200 городов Минстрою и Минэкономразвития поручено предусмотреть снижение сроков реализации строительных проектов с нынешних 1,3 тысячи дней до 1 тысячи дней", — говорится в сообщении по итогам стратегической сессии национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Также уточняется, что ведомствам установлен срок до 20 августа 2024 года для выполнения данного поручения.