Щербинский лифтостроительный завод планирует выпуск высокоскоростных лифтов

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), который принадлежит госкомпании "Дом.РФ", анонсировал планы по производству лифтов, которые смогут развивать скорость до 8 метров в секунду, сообщает РИА Новости.
Щербинский лифтостроительный завод сейчас способен реализовывать проекты для высотных зданий и намерен к 2026 году сертифицировать лифты, которые будут двигаться со скоростью до 8 метров в секунду. Это станет значительным шагом вперед в области лифтового оборудования, особенно для высоких зданий и современных архитектурных решений.
На данный момент ЩЛЗ уже получил сертификат соответствия для лифтов, которые могут развивать скорость до 4 метров в секунду.
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