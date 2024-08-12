Щербинский лифтостроительный завод планирует выпуск высокоскоростных лифтов

ЩЛЗ намерен сертифицировать лифты скоростью до 8 метров в секунду

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), который принадлежит госкомпании "Дом.РФ", анонсировал планы по производству лифтов, которые смогут развивать скорость до 8 метров в секунду, сообщает РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by Evst1972, CC BY-SA 4.0

Щербинский лифтостроительный завод сейчас способен реализовывать проекты для высотных зданий и намерен к 2026 году сертифицировать лифты, которые будут двигаться со скоростью до 8 метров в секунду. Это станет значительным шагом вперед в области лифтового оборудования, особенно для высоких зданий и современных архитектурных решений.

На данный момент ЩЛЗ уже получил сертификат соответствия для лифтов, которые могут развивать скорость до 4 метров в секунду.