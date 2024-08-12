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McDonald's и Starbucks теряют клиентов в США

Почему американцы отказываются от McDonald's и Starbucks
1:04
Экономика

Американцы отказываются от McDonald's и Starbucks, сообщает CNN Business.

Почему американцы отказываются от McDonald's и Starbucks
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Starbucks отчиталась о неутешительных продажах за второй квартал подряд. Компания McDonald's сообщила о падении продаж в США на 0,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Diageo, производитель Джонни Уокера и ряда других популярных алкогольных брендов, впервые с начала пандемии продемонстрировал снижение продаж, что было вызвано падением спроса в Северной Америке.

Не то, чтобы американцы внезапно отказались от фастфуда или присоединились к секте трезвенников. Но после нескольких лет роста цен люди ищут выгодные предложения и тратят деньги на то, что им действительно нужно.

"Потребители готовы тратить деньги, просто они не хотят тратить их на одно и то же … они определенно более избирательно подходят к покупке еды", — прокомментировал Эр Джей Хоттови, руководитель аналитических исследований Placer. ai.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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