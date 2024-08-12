Точки роста: в каких городах России улучшат городскую среду в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

Мишустин поручил составить список городов — точек роста в рамках нацпроекта

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил составить список опорных населённых пунктов РФ, обладающих потенциалом "точек роста" в рамках реализации нацпроекта по улучшению городской среды "Инфраструктура для жизни". Исполнение поручения возложено на сразу на три ведомства: Минэкономразвития, Минстрой и Минсельхоз. Представить перечень необходимо до 31 августа 2024 года, сообщается на сайте правительства РФ.

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В документе уточняется, что стартом нацпроекта станет формирование сети опорных населённых пунктов — точек роста, модернизация которых поможет добиться поставленных целей. Согласно поручению, туда войдут города и городские агломерации с населением от 250 тысяч человек, региональные административные центры, точки роста независимо от численности населения, а также стратегически важные населённые пункты.

Согласно нацпроекту, в этих населённых пунктах планируется улучшение городской среды на 30% к 2030 году и на 60% — к 2036 году.