Точки роста: в каких городах России улучшат городскую среду в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил составить список опорных населённых пунктов РФ, обладающих потенциалом "точек роста" в рамках реализации нацпроекта по улучшению городской среды "Инфраструктура для жизни". Исполнение поручения возложено на сразу на три ведомства: Минэкономразвития, Минстрой и Минсельхоз. Представить перечень необходимо до 31 августа 2024 года, сообщается на сайте правительства РФ.
В документе уточняется, что стартом нацпроекта станет формирование сети опорных населённых пунктов — точек роста, модернизация которых поможет добиться поставленных целей. Согласно поручению, туда войдут города и городские агломерации с населением от 250 тысяч человек, региональные административные центры, точки роста независимо от численности населения, а также стратегически важные населённые пункты.
Согласно нацпроекту, в этих населённых пунктах планируется улучшение городской среды на 30% к 2030 году и на 60% — к 2036 году.
Национальные проекты (сокр. Нацпроекты 2019-2024) — национальные проекты федерального масштаба, принятые в России в 2018 году и разработанные по трём направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
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