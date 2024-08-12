Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как мошенники используют обыденные предметы для кражи из автомобилей
Курдвин Аюб поделилась, почему ей нравится провоцировать смотрящих её фильмы
Политолог Маркелов допустил блокировку WhatsApp после создания ему замены
Минфин и ЦБ не перенесут обязательное ОСГОП для таксистов на 2028 год
Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе тура
В Москве шалость подростков кончилась угоном автомобиля и ДТП с гибелью ребёнка
Икона Болливуда Шахрух Кхан получил награду на 77-м кинофестивале в Локарно
Как аварийный комиссар помогает автовладельцам
Замена масла в двигателе: какие методы предпочитают современные сервисные центры

Точки роста: в каких городах России улучшат городскую среду в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

Мишустин поручил составить список городов — точек роста в рамках нацпроекта
1:34
Экономика

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил составить список опорных населённых пунктов РФ, обладающих потенциалом "точек роста" в рамках реализации нацпроекта по улучшению городской среды "Инфраструктура для жизни". Исполнение поручения возложено на сразу на три ведомства: Минэкономразвития, Минстрой и Минсельхоз. Представить перечень необходимо до 31 августа 2024 года, сообщается на сайте правительства РФ.

Мишустин поручил составить список городов — точек роста в рамках нацпроекта
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

В документе уточняется, что стартом нацпроекта станет формирование сети опорных населённых пунктов — точек роста, модернизация которых поможет добиться поставленных целей. Согласно поручению, туда войдут города и городские агломерации с населением от 250 тысяч человек, региональные административные центры, точки роста независимо от численности населения, а также стратегически важные населённые пункты.

Согласно нацпроекту, в этих населённых пунктах планируется улучшение городской среды на 30% к 2030 году и на 60% — к 2036 году.

Национальные проекты (сокр. Нацпроекты 2019-2024) — национальные проекты федерального масштаба, принятые в России в 2018 году и разработанные по трём направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Учёные из США заявили об опасности зелёного чая и куркумы

Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.

Опасные добавки: учёные предлагают отказаться от куркумы и зелёного чая
Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов
Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
В Торецке российская армия зашла в первый квартал многоэтажных домов Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев
Технология "Твердого вязания" показывает преимущества
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Паштет-намазка из красной фасоли: обжаренные лук, морковь и чеснок придают ему дивный аромат
Паштет-намазка из красной фасоли: обжаренные лук, морковь и чеснок придают ему дивный аромат
Последние материалы
Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе тура
В Москве шалость подростков кончилась угоном автомобиля и ДТП с гибелью ребёнка
Мишустин поручил составить список городов — точек роста в рамках нацпроекта
Икона Болливуда Шахрух Кхан получил награду на 77-м кинофестивале в Локарно
Как аварийный комиссар помогает автовладельцам
В США рассказали об ударе России по доллару
Замена масла в двигателе: какие методы предпочитают современные сервисные центры
Врач-реабилитолог Ракаева назвала симптомы, при которых хруст в колене опасен
Полицейские в Москве задержали курьершу с большим грузом наркотиков
Asia Times: НАТО участвовало в разработке операции ВСУ в Курской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.