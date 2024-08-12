Сколько стоит собрать ребёнка в первый класс в 2024 году: полный расчёт затрат

Традиционно в августе перед началом учебного года начинают свою работу ярмарки, а в канцелярские магазины массово завозят школьные принадлежности. Сбор ребёнка в школу всегда сопровождается большим списком и подсчётом бюджета: цены на одежду и канцелярию растут из года в год. Несмотря на то, что образование в России полностью бесплатное, покупки тетрадей, ручек, нового портфеля и формы избежать вряд ли удастся.
Как сообщал Росстат, собрать мальчика-первоклассника в 2022 году обошлось в 22 298 рублей, а вот девочку — 26 838 рублей. В 2023-м прогноз ведомства остался на том же уровне. Pravda. Ru решила провести свои расчёты, чтобы понять, во сколько обойдётся сбор первоклашки в 2024 году. Для анализа мы воспользуемся популярными маркетплейсами.
Стартовый набор первоклассника выглядит следующим образом:
Итого: в среднем 3000-3500 рублей
Обычно в российских школах просят иметь гардероб, состоящий для мальчика из двух пар брюк, пиджака, трех рубашек, жилета или джемпера, для девочек — из жилета, кардигана или пиджака, двух брюк или двух юбок, сарафана или платья и трёх блузок.
Форма для мальчика:
Форма для девочки:
В среднем, стартовый набор одежды обойдётся как для мальчика, так и для девочки в 12-17 тысяч рублей.
Специалисты рекомендуют выбирать комфортные модели из натуральных дышащих материалов в связи с тем, что в обуви дети будут проводить в школе много времени.
Самые популярные туфли на сменку для мальчиков и девочек варьируются от 2 до 4 тысяч.
Кроссовки для мальчиков и девочек для занятий физической культурой обойдутся родителям в среднем в 1500–3000 рублей, спортивная форма в целом для любого пола ребёнка 2-5 тысяч рублей. Всё зависит от качества, комфорта и материала.
На маркетплейсах предусмотрены различные варианты рюкзаков на любой вкус, цвет и кошелёк. Самый оптимальный и недорогой вариант обойдётся в 1500 рублей. Родителям также рекомендуют предусмотреть покупку сумки для сменной обуви вместо пакета. Это будет стоить в районе 500 рублей.
На покупке одежды родителям экономить не стоит, призвала в беседе с Pravda.Ru руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", эксперт семейной политики Элина Жгутова.
"Как известно, мы не так богаты, чтобы покупать дешёвые вещи, которые быстро приходят в негодность или могут быть некомфортными. Если это сплошная синтетика, например, то зимой, да и летом, собственно говоря, их некомфортно носить ребенку, могут возникнуть и аллергические реакции, и стоматиты, и что угодно. Поэтому нужно продумать какую-то более-менее взвешенную стоимость", — сказала она.
В беседе с Pravda.Ru Жгутова подтвердила наши подсчёты относительно стоимости товаров для первоклашек. По её словам, около 20 тысяч рублей родители потратят не только на первоклассников, но и на старшеклассников.
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