Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как провести идеальное путешествие с партнером
РСА: Ингушетия и Дагестан лидируют по числу страховых случаев по ОСАГО
Заповедный Крым открывает новую тропу с соснами Палласа
Спрос на ранние бронирования на Новый год в России вырос в 4 раза
Ромашковый чай помогает успокоиться и справиться с бессоницей
Google неожиданно отключает пользователей из России от AdSense
Валишвили: рефинансирование кредита может быть невыгодным
Только 54% автодорог в России соответствуют стандартам
AdvMat: с помощью 3D-принтера удалось произвести действующую сосудистую сеть

Сколько стоит собрать ребёнка в первый класс в 2024 году: полный расчёт затрат

Собираем ребёнка в первый класс: во сколько родителям обойдётся старт школьной жизни?
5:39
Экономика

Традиционно в августе перед началом учебного года начинают свою работу ярмарки, а в канцелярские магазины массово завозят школьные принадлежности. Сбор ребёнка в школу всегда сопровождается большим списком и подсчётом бюджета: цены на одежду и канцелярию растут из года в год. Несмотря на то, что образование в России полностью бесплатное, покупки тетрадей, ручек, нового портфеля и формы избежать вряд ли удастся.

Собираем ребёнка в первый класс: во сколько родителям обойдётся старт школьной жизни?
Фото: freepik.com by jcomp

Как сообщал Росстат, собрать мальчика-первоклассника в 2022 году обошлось в 22 298 рублей, а вот девочку — 26 838 рублей. В 2023-м прогноз ведомства остался на том же уровне. Pravda. Ru решила провести свои расчёты, чтобы понять, во сколько обойдётся сбор первоклашки в 2024 году. Для анализа мы воспользуемся популярными маркетплейсами.

Школьные принадлежности

Стартовый набор первоклассника выглядит следующим образом:

  • Тетради в косую линию на 12 листов. Цены на маркетплейсах на стандартные (без яркой обложки тетради) варьируются от 150 до 300 рублей за набор из 10-12 штук.
  • Тетради в клетку на 12 листов обходятся дороже — в среднем 250-350 рублей за 10-12 штук.
  • Ручки шариковые — 6 штук (удобные для маленькой кисти первоклассника — в среднем 350 рублей)
  • Карандаши простые — набор из 12 штук 90-150 рублей
  • Линейка — 50-100 рублей
  • Ластик — 200 рублей за набор из шести штук
  • Точилка — 200 рублей за штуку
  • Обложка для тетрадей — 95-200 рублей за 10 штук (в зависимости от качества)
  • Обложка для книг — 200-300 рублей за 10 штук
  • Цветные карандаши (12 разных цветов) — 400-500 рублей
  • Краски гуашевые — 600-1000 рублей
  • Альбом А4 — 200-400 рублей (в зависимости от качества бумаги и количества страниц)
  • Кисти для рисования (3 штуки) — 150 рублей
  • Пенал — в среднем 500 рублей

Итого: в среднем 3000-3500 рублей

Школьная форма

Обычно в российских школах просят иметь гардероб, состоящий для мальчика из двух пар брюк, пиджака, трех рубашек, жилета или джемпера, для девочек — из жилета, кардигана или пиджака, двух брюк или двух юбок, сарафана или платья и трёх блузок.

Форма для мальчика:

  • Брюки для первоклассника обойдутся в 5-7 тысяч рублей (2500-3500 тысяч за одни)
  • Пиджак от 3 до 7 тысяч рублей
  • Рубашки 4500-6000 рублей (1500 — 2000 рублей за одну)
  • Джемпер — 1500-2500 рублей

Форма для девочки:

  • Жилет/кардиган — 1500-3000 рублей
  • Пиджак 2000-3000 рублей
  • Брюки 2000-4000 тысячи рублей за штуку
  • Юбка 1700-3000 рублей
  • Блузки 1500-2000 за одну (4500-6000 рублей за три)

В среднем, стартовый набор одежды обойдётся как для мальчика, так и для девочки в 12-17 тысяч рублей.

Обувь

Специалисты рекомендуют выбирать комфортные модели из натуральных дышащих материалов в связи с тем, что в обуви дети будут проводить в школе много времени.

Самые популярные туфли на сменку для мальчиков и девочек варьируются от 2 до 4 тысяч.

Спортивная одежда и обувь

Кроссовки для мальчиков и девочек для занятий физической культурой обойдутся родителям в среднем в 1500–3000 рублей, спортивная форма в целом для любого пола ребёнка 2-5 тысяч рублей. Всё зависит от качества, комфорта и материала.

Рюкзак

На маркетплейсах предусмотрены различные варианты рюкзаков на любой вкус, цвет и кошелёк. Самый оптимальный и недорогой вариант обойдётся в 1500 рублей. Родителям также рекомендуют предусмотреть покупку сумки для сменной обуви вместо пакета. Это будет стоить в районе 500 рублей.

На покупке одежды родителям экономить не стоит, призвала в беседе с Pravda.Ru руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", эксперт семейной политики Элина Жгутова.

"Как известно, мы не так богаты, чтобы покупать дешёвые вещи, которые быстро приходят в негодность или могут быть некомфортными. Если это сплошная синтетика, например, то зимой, да и летом, собственно говоря, их некомфортно носить ребенку, могут возникнуть и аллергические реакции, и стоматиты, и что угодно. Поэтому нужно продумать какую-то более-менее взвешенную стоимость", — сказала она.

В беседе с Pravda.Ru Жгутова подтвердила наши подсчёты относительно стоимости товаров для первоклашек. По её словам, около 20 тысяч рублей родители потратят не только на первоклассников, но и на старшеклассников.

Собираем ребёнка в первый класс: во сколько родителям обойдётся старт школьной жизни?
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Учёные из США заявили об опасности зелёного чая и куркумы

Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.

Опасные добавки: учёные предлагают отказаться от куркумы и зелёного чая
Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов
Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы
Технология "Твердого вязания" показывает преимущества
Итог авантюры Киева в Курской области: Украина без мира, без света, без территорий Любовь Степушова Камил Гаджиев: уход Баха — это шанс для российского олимпийского движения Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Последние материалы
РСА: Ингушетия и Дагестан лидируют по числу страховых случаев по ОСАГО
Заповедный Крым открывает новую тропу с соснами Палласа
Спрос на ранние бронирования на Новый год в России вырос в 4 раза
Ромашковый чай помогает успокоиться и справиться с бессоницей
Собираем ребёнка в первый класс: во сколько родителям обойдётся старт школьной жизни?
Google неожиданно отключает пользователей из России от AdSense
Валишвили: рефинансирование кредита может быть невыгодным
Только 54% автодорог в России соответствуют стандартам
AdvMat: с помощью 3D-принтера удалось произвести действующую сосудистую сеть
Как преобразовать дачный дом в уютный загородный дом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.