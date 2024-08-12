Сколько стоит собрать ребёнка в первый класс в 2024 году: полный расчёт затрат

Собираем ребёнка в первый класс: во сколько родителям обойдётся старт школьной жизни?

5:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Традиционно в августе перед началом учебного года начинают свою работу ярмарки, а в канцелярские магазины массово завозят школьные принадлежности. Сбор ребёнка в школу всегда сопровождается большим списком и подсчётом бюджета: цены на одежду и канцелярию растут из года в год. Несмотря на то, что образование в России полностью бесплатное, покупки тетрадей, ручек, нового портфеля и формы избежать вряд ли удастся.

Фото: freepik.com by jcomp

Как сообщал Росстат, собрать мальчика-первоклассника в 2022 году обошлось в 22 298 рублей, а вот девочку — 26 838 рублей. В 2023-м прогноз ведомства остался на том же уровне. Pravda. Ru решила провести свои расчёты, чтобы понять, во сколько обойдётся сбор первоклашки в 2024 году. Для анализа мы воспользуемся популярными маркетплейсами.

Школьные принадлежности

Стартовый набор первоклассника выглядит следующим образом:

Тетради в косую линию на 12 листов. Цены на маркетплейсах на стандартные (без яркой обложки тетради) варьируются от 150 до 300 рублей за набор из 10-12 штук.

Тетради в клетку на 12 листов обходятся дороже — в среднем 250-350 рублей за 10-12 штук.

Ручки шариковые — 6 штук (удобные для маленькой кисти первоклассника — в среднем 350 рублей)

Карандаши простые — набор из 12 штук 90-150 рублей

Линейка — 50-100 рублей

Ластик — 200 рублей за набор из шести штук

Точилка — 200 рублей за штуку

Обложка для тетрадей — 95-200 рублей за 10 штук (в зависимости от качества)

Обложка для книг — 200-300 рублей за 10 штук

Цветные карандаши (12 разных цветов) — 400-500 рублей

Краски гуашевые — 600-1000 рублей

Альбом А4 — 200-400 рублей (в зависимости от качества бумаги и количества страниц)

Кисти для рисования (3 штуки) — 150 рублей

Пенал — в среднем 500 рублей

Итого: в среднем 3000-3500 рублей

Школьная форма

Обычно в российских школах просят иметь гардероб, состоящий для мальчика из двух пар брюк, пиджака, трех рубашек, жилета или джемпера, для девочек — из жилета, кардигана или пиджака, двух брюк или двух юбок, сарафана или платья и трёх блузок.

Форма для мальчика:

Брюки для первоклассника обойдутся в 5-7 тысяч рублей (2500-3500 тысяч за одни)

Пиджак от 3 до 7 тысяч рублей

Рубашки 4500-6000 рублей (1500 — 2000 рублей за одну)

Джемпер — 1500-2500 рублей

Форма для девочки:

Жилет/кардиган — 1500-3000 рублей

Пиджак 2000-3000 рублей

Брюки 2000-4000 тысячи рублей за штуку

Юбка 1700-3000 рублей

Блузки 1500-2000 за одну (4500-6000 рублей за три)

В среднем, стартовый набор одежды обойдётся как для мальчика, так и для девочки в 12-17 тысяч рублей.

Обувь

Специалисты рекомендуют выбирать комфортные модели из натуральных дышащих материалов в связи с тем, что в обуви дети будут проводить в школе много времени.

Самые популярные туфли на сменку для мальчиков и девочек варьируются от 2 до 4 тысяч.

Спортивная одежда и обувь

Кроссовки для мальчиков и девочек для занятий физической культурой обойдутся родителям в среднем в 1500–3000 рублей, спортивная форма в целом для любого пола ребёнка 2-5 тысяч рублей. Всё зависит от качества, комфорта и материала.

Рюкзак

На маркетплейсах предусмотрены различные варианты рюкзаков на любой вкус, цвет и кошелёк. Самый оптимальный и недорогой вариант обойдётся в 1500 рублей. Родителям также рекомендуют предусмотреть покупку сумки для сменной обуви вместо пакета. Это будет стоить в районе 500 рублей.

На покупке одежды родителям экономить не стоит, призвала в беседе с Pravda.Ru руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", эксперт семейной политики Элина Жгутова.

"Как известно, мы не так богаты, чтобы покупать дешёвые вещи, которые быстро приходят в негодность или могут быть некомфортными. Если это сплошная синтетика, например, то зимой, да и летом, собственно говоря, их некомфортно носить ребенку, могут возникнуть и аллергические реакции, и стоматиты, и что угодно. Поэтому нужно продумать какую-то более-менее взвешенную стоимость", — сказала она.

В беседе с Pravda.Ru Жгутова подтвердила наши подсчёты относительно стоимости товаров для первоклашек. По её словам, около 20 тысяч рублей родители потратят не только на первоклассников, но и на старшеклассников.

Собираем ребёнка в первый класс: во сколько родителям обойдётся старт школьной жизни?