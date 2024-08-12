Цены на нефть бьют рекорды: стоимость фьючерса марки Brent превысила $80 за баррель

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре достигла отметки в $80,03 за баррель, что произошло впервые с 2 августа 2024 года.
По состоянию на 09:53 мск, цена Brent увеличилась на 0,72%.
Однако к 09:57 мск рост замедлился, и фьючерс на нефть Brent торговался по цене $80,01 (+0,69%). В то же время фьючерсы на нефть WTI с сентябрьской поставкой также показали положительную динамику, увеличившись на 0,45% до $77,33 за баррель.
Интересный факт
В тройку крупнейших нефтедобывающих стран входят Россия, Саудовская Аравия и США.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.