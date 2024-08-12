Цены на нефть бьют рекорды: стоимость фьючерса марки Brent превысила $80 за баррель

Фьючерсы на нефть Brent превысили $80 за баррель

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре достигла отметки в $80,03 за баррель, что произошло впервые с 2 августа 2024 года.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

По состоянию на 09:53 мск, цена Brent увеличилась на 0,72%.

Однако к 09:57 мск рост замедлился, и фьючерс на нефть Brent торговался по цене $80,01 (+0,69%). В то же время фьючерсы на нефть WTI с сентябрьской поставкой также показали положительную динамику, увеличившись на 0,45% до $77,33 за баррель.

Интересный факт

В тройку крупнейших нефтедобывающих стран входят Россия, Саудовская Аравия и США.