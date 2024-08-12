Перегрев российской экономики: это может привести к рецессии

Заботкин: российская экономика перегрета

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В интервью "Российской газете" зампред Центробанка Алексей Заботкин выразил мнение, что с увеличением перегрева в российской экономике возрастает вероятность последующего резкого падения, что может привести к рецессии.

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Он отметил, что своевременное ужесточение денежно-кредитной политики помогает не только замедлить инфляцию через охлаждение спроса, но и снижает риск внезапного и более значительного сокращения экономической активности.

Эксперт также указал на статистические данные последних кварталов, показывающие, что темпы экономического роста в России остаются высокими.

До середины 2023 года этот рост сопровождался умеренным увеличением цен, в отличие от резкого скачка, произошедшего весной 2022 года. Однако начиная со второй половины прошлого года, наблюдается повторное ускорение инфляции.