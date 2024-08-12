JPMorgan капитулирует: американский банк отказывается от иска против ВТБ

JPMorgan отозвал иск к ВТБ

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский банк JPMorgan Chase обратился в суд США с просьбой отклонить его собственный иск против российского банка ВТБ, связанный с замороженными $439,5 млн, как сообщило агентство Reuters.

Фото: web.archive.org by Дмитрий Скляренко, CC BY 3.0

Как отмечает издание, JPMorgan утверждает, что вынужден был сделать этот шаг "против своей воли", ссылаясь на возможные риски в России в случае нарушения запрета.

В июне Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил американскому банку инициировать или продолжать судебные разбирательства за пределами России, касающиеся блокировки средств ВТБ.

Напомним, 18 апреля JPMorgan подал иск в суд против ВТБ, требуя прекратить усилия российского банка по возвращению замороженных $439,5 млн, заблокированных после начала спецоперации на Украине и введения санкций.

Американский банк заявил, что ВТБ, подавая иск в России, нарушил соглашение, согласно которому споры должны рассматриваться в Нью-Йорке.