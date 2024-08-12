Китайские региональные банки прекратили принимать платежи из России, как сообщили представители российского бизнеса в интервью "Известиям".
С мая 2024 года российский бизнес стал чаще обращаться к небольшим китайским банкам, считая их менее подверженными западным санкциям.
Генеральный директор компании Atvira, занимающейся поставками техники из Китая, Екатерина Кизикевич рассказала, что 20 июля один из таких банков уведомил их о приостановке расчетов.
Генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин также подтвердил, что даже региональные банки КНР, которые еще в мае-июне активно сотрудничали с российскими компаниями, все чаще отказываются принимать платежи из России.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.