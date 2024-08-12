Шок для бизнеса: китайские банки блокируют платежи из России

Китайские банки приостановили приём платежей из России

Китайские региональные банки прекратили принимать платежи из России, как сообщили представители российского бизнеса в интервью "Известиям".

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С мая 2024 года российский бизнес стал чаще обращаться к небольшим китайским банкам, считая их менее подверженными западным санкциям.

Генеральный директор компании Atvira, занимающейся поставками техники из Китая, Екатерина Кизикевич рассказала, что 20 июля один из таких банков уведомил их о приостановке расчетов.

Генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин также подтвердил, что даже региональные банки КНР, которые еще в мае-июне активно сотрудничали с российскими компаниями, все чаще отказываются принимать платежи из России.