Юань готовится к резкому скачку: рубль под угрозой

Курс юаня, вероятно, продолжит свое восходящее движение и вновь приблизится к отметке в 12 рублей. Такой прогноз дал главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.
Эксперт напомнил, что к концу прошлой недели пара юань/рубль выросла на 0,1%, и китайская валюта завершила неделю на уровне 11,87 рубля.
Зварич также отметил, что несмотря на позитивную динамику на рынке энергоносителей, юань продолжит укрепляться. Это связано с ограниченным предложением иностранной валюты от экспортеров.
По его мнению, в среднесрочной перспективе пара юань/рубль останется в широком диапазоне вокруг 12 рублей.
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