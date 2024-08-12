Юань готовится к резкому скачку: рубль под угрозой

Зварич: юань может снова достичь 12 рублей

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс юаня, вероятно, продолжит свое восходящее движение и вновь приблизится к отметке в 12 рублей. Такой прогноз дал главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Фото: Openverse by Japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0

Эксперт напомнил, что к концу прошлой недели пара юань/рубль выросла на 0,1%, и китайская валюта завершила неделю на уровне 11,87 рубля.

Зварич также отметил, что несмотря на позитивную динамику на рынке энергоносителей, юань продолжит укрепляться. Это связано с ограниченным предложением иностранной валюты от экспортеров.

По его мнению, в среднесрочной перспективе пара юань/рубль останется в широком диапазоне вокруг 12 рублей.