Европа на пороге газовой блокады: сокращение поставок через Украину

Газпром уменьшил объёмы транспортировки газа в Европу

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

12 августа компания "Газпром" уменьшила суточные объемы транспортировки газа через территорию Украины в Европу до 39,6 миллиона кубометров, как сообщил представитель российского энергохолдинга, слова которого приводит ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, CC BY-SA 4.0

Транзит осуществляется через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области, которая является единственным маршрутом для поставок российского газа в Европу через украинскую территорию.

Информацию о снижении объема подтвердили и в "Операторе ГТС Украины", уточнив, что запланированный объем поставок на 12 августа составит около 39,6 миллиона кубометров.

При этом заявка на транзит через другую станцию, "Сохрановка", была отклонена украинской стороной, сообщил представитель "Газпрома".