Рефинансирование кредита: когда это действительно имеет смысл?

Валишвили: рефинансирование кредита может быть невыгодным

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат экономических наук и доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в интервью "Газете.ru" отметила, что рефинансировать кредит на более поздних сроках нецелесообразно, так как основная часть долга погашается в первые два года.

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Она также добавила, что для того чтобы рефинансирование было выгодным, разница в процентной ставке между текущим и новым кредитом должна составлять не менее двух процентов.

Кроме того, Валишвили предостерегла, что ставки по кредитам будут расти, что сделает условия рефинансирования менее привлекательными.

Она также указала, что заемщик не освобождается от своих обязательств при рефинансировании, поскольку банки списывают задолженность лишь в случае банкротства и отсутствия имущества у должника для погашения долга.