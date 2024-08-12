Это обеспечит Россию марганцем на годы вперёд: новое месторождение с запасами свыше 1,7 млрд тонн

Разработка Больше-Токмакского месторождения обеспечит Россию марганцем

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Разработка Больше-Токмакского месторождения в Запорожской области имеет потенциал для обеспечения России собственными запасами марганцевого сырья.

Фото: flickr.com by John Fowler from Placitas, NM, USA, CC BY 2.0

Как сообщил РИА Новости советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник, это месторождение содержит более 1,7 миллиарда тонн марганцевых руд. Он отметил, что в будущем его эксплуатация может значительно поддержать российскую промышленность.

"В перспективе его разработка могла бы обеспечить промышленность России собственным марганцевым сырьем".

Ранее в тюменских реках было зафиксировано высокое содержание азота и марганца, что свидетельствует о серьезных загрязнениях.