Кризис газовых поставок: до каких высот могут взлететь цены на топливо в Европе?

Если прокачка газа через территорию Украины будет остановлена, стоимость топлива в Европе может значительно вырасти, однако рекордные уровни 2022 года достигнуты не будут, прогнозирует эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его мнению, в случае прекращения транзита, цены поднимутся до $600 или $700 за тысячу кубометров. Тем не менее, более значительного подорожания газа в Европейском Союзе ожидать не следует, пишет РИА Новости.
Юшков пояснил, что за последние два с половиной года ЕС существенно сократил закупки газа по этому маршруту. В 2023 году на поставки "Газпрома" через станцию "Суджа" приходилось лишь около 5% общего потребления газа в ЕС.
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