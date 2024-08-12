Прогноз на осень неопределённый: либо до 85 рублей за доллар, либо до 100

Прогноз курса рубля к началу осени остаётся неопределённым и зависит от множества факторов.
По мнению заместителя директора ГК "Семья" Павла Филимонова, при оптимистичном сценарии, в котором цены на нефть стабилизируются и не возникнут новые негативные геополитические события, рубль может немного укрепиться. В таком случае курс может находиться в диапазоне 85-95 рублей за доллар.
Тем не менее, существует и негативный сценарий. Если высокие ключевые ставки приведут к дальнейшему росту инфляции, а внешние условия ухудшатся, например, из-за падения цен на нефть или усиления санкционного давления, рубль может продолжить ослабление.
В этом случае курс может превысить 100 рублей за доллар, пишет "Рамблер".
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