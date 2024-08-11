Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за ЗОЖ

Как получить налоговый вычет за ГТО

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне, которые сдали нормативы ГТО, могут претендовать на налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей, сообщил управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев, как передает News.ru.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

По словам эксперта, налоговый вычет доступен как для тех, кто впервые выполнил нормы ГТО, так и для тех, кто подтвердил ранее полученный знак отличия.

Чтобы получить выплату, необходимо выполнить два основных условия: соответствие сданных нормативов возрастной группе налогоплательщика и прохождение диспансеризации.

Русяев отметил, что успех этой меры будет зависеть от ее реализации и способности мотивировать людей активно участвовать в программе ГТО и вести здоровый образ жизни.