Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за ЗОЖ

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Как получить налоговый вычет за ГТО
0:50
Экономика

Россияне, которые сдали нормативы ГТО, могут претендовать на налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей, сообщил управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев, как передает News.ru.

Как получить налоговый вычет за ГТО
Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

По словам эксперта, налоговый вычет доступен как для тех, кто впервые выполнил нормы ГТО, так и для тех, кто подтвердил ранее полученный знак отличия.

Чтобы получить выплату, необходимо выполнить два основных условия: соответствие сданных нормативов возрастной группе налогоплательщика и прохождение диспансеризации.

Русяев отметил, что успех этой меры будет зависеть от ее реализации и способности мотивировать людей активно участвовать в программе ГТО и вести здоровый образ жизни.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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