Почему рубль падает и что будет с долларом в ближайшие дни? Эксперт рассказал всю правду

На этой неделе ослабление рубля связано с влиянием завершения налогового периода, об этом сообщил портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, как сообщает "Газета.Ru".
Вчера днём курс доллара на межбанковском рынке был зафиксирован выше 88 рублей, а курс юаня составил примерно 11,87 рублей.
Федосов отметил, что более заметному ослаблению рубля мешают проблемы с трансграничными расчетами, которые ограничивают импорт и отток капитала.
По его прогнозам, в следующую неделю курс доллара будет колебаться в пределах 87,5-88,5 рублей, а юаня — 11,7-12,1 рублей.
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