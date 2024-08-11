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Почему рубль падает и что будет с долларом в ближайшие дни? Эксперт рассказал всю правду

Федосов: ослабление рубля вызвано влиянием завершающегося налогового периода
0:52
Экономика

На этой неделе ослабление рубля связано с влиянием завершения налогового периода, об этом сообщил портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, как сообщает "Газета.Ru".

Федосов: ослабление рубля вызвано влиянием завершающегося налогового периода
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Вчера днём курс доллара на межбанковском рынке был зафиксирован выше 88 рублей, а курс юаня составил примерно 11,87 рублей.

Федосов отметил, что более заметному ослаблению рубля мешают проблемы с трансграничными расчетами, которые ограничивают импорт и отток капитала.

По его прогнозам, в следующую неделю курс доллара будет колебаться в пределах 87,5-88,5 рублей, а юаня — 11,7-12,1 рублей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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