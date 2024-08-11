Инфляция бьёт рекорды: продукты питания стали дороже на 10% за год

Цены на продукты в России выросли на 10,4% за последний год, согласно данным Росстата, переданным "Интерфаксом".
Особенно заметно подорожали яйца — их стоимость увеличилась на 37,3% по сравнению с июлем прошлого года. Какао подорожало на 2,9%, а рыба (живая и охлажденная) — на 2,3%.
Горох и фасоль стали дороже на 1,8%, сахар-песок на 1,7%, подсолнечное масло на 1,5%. Ржаной хлеб и оливковое масло подорожали на 1,4%, а пшеничный хлеб, пряники и мороженое на 1,2%.
Алкогольные напитки выросли в цене на 5,9% за тот же период.
Недавно было объявлено об увеличении годовой инфляции в России до 9,13%. В июле потребительские цены выросли на 1,14%.
Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.