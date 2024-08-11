Осталось мало времени: как получить деньги на ребенка к 1 сентября

Трудоустроенные родители, которые не могут собрать ребенка в школу по независимым от них причинам, могут получить социальную помощь в размере от двух до шести прожиточных минимумов.
Для этого требуется ходатайство из школы, где обучается ребенок. Прожиточный минимум зависит от региона, например, на Чукотке он составляет 39 813 рублей, а в Липецкой области — 12 661 рубль.
Дополнительно родители могут использовать остаток материнского капитала до 10 тысяч рублей для подготовки детей к школе.
В особых случаях, например, если семья находится в трудной жизненной ситуации и у нее несколько детей, доступен механизм социального контракта с региональными властями.
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