Осталось мало времени: как получить деньги на ребенка к 1 сентября

Кто может получить выплаты к 1 сентября

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Трудоустроенные родители, которые не могут собрать ребенка в школу по независимым от них причинам, могут получить социальную помощь в размере от двух до шести прожиточных минимумов.

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Для этого требуется ходатайство из школы, где обучается ребенок. Прожиточный минимум зависит от региона, например, на Чукотке он составляет 39 813 рублей, а в Липецкой области — 12 661 рубль.

Дополнительно родители могут использовать остаток материнского капитала до 10 тысяч рублей для подготовки детей к школе.

В особых случаях, например, если семья находится в трудной жизненной ситуации и у нее несколько детей, доступен механизм социального контракта с региональными властями.