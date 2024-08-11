Россиянам рассказали, как легально обналичить остатки маткапитала

Теперь можно подать заявление на получение остатка материнского капитала до 10 тысяч рублей через "Госуслуги" или МФЦ.
Выплату перечислят на банковский счет в течение пяти рабочих дней после подачи заявления. Закон, разрешающий такие выплаты, подписан президентом Владимиром Путиным и вступил в силу 8 августа.
Минтруд разработал механизм получения выплаты и предложил его для общественного обсуждения. Ожидается, что более 730 тысяч семей смогут воспользоваться этой возможностью, в основном для покрытия бытовых нужд и подготовки детей к школе.
Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.