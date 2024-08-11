Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опытные зрители рассказали, как сэкономить на билетах в кино
Рим страдает от проблем с порядком и безопасностью из-за туристов
Вторая версия Nintendo Switch может получить новый кулер
Как правильно выполнять упражнение "березка"
Константин Меладзе начал сдавать свою виллу в Крыму в аренду
Стилист-визажист делится советами по косметичке для отпуска
Лучшие российские сериалы: "Слово пацана" только на четвёртом месте
Заботкин: ключевая ставка может быть поднята до 20%
Эксперт Куликов: чеснок хорошо влияет на кишечник и сердце, но при гастрите он опасен

Россиянам рассказали, как легально обналичить остатки маткапитала

730 тысяч семей смогут получить остаток материнского капитал
0:40
Экономика

Теперь можно подать заявление на получение остатка материнского капитала до 10 тысяч рублей через "Госуслуги" или МФЦ.

730 тысяч семей смогут получить остаток материнского капитал
Фото: freepik.com by user18526052, PDM

Выплату перечислят на банковский счет в течение пяти рабочих дней после подачи заявления. Закон, разрешающий такие выплаты, подписан президентом Владимиром Путиным и вступил в силу 8 августа.

Минтруд разработал механизм получения выплаты и предложил его для общественного обсуждения. Ожидается, что более 730 тысяч семей смогут воспользоваться этой возможностью, в основном для покрытия бытовых нужд и подготовки детей к школе.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке

Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.

Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
Украина получила отсрочку по долгам
Кредиторы Украины пошли на неожиданный шаг: долг заморожен
Вселенная против вас? Проверьте свою дату рождения на удачу
Семь важных правил заморозки баклажанов на зиму: они получатся вкусными и надолго сохранятся
AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин Взятие Курчатовской АЭС — смысл операции ВСУ в Курской области Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
В ответ на атаку на Курскую область Россия может высадиться на Аляске. Мнение военного эксперта Перенджиева
В ответ на атаку на Курскую область Россия может высадиться на Аляске. Мнение военного эксперта Перенджиева
Последние материалы
Рим страдает от проблем с порядком и безопасностью из-за туристов
730 тысяч семей смогут получить остаток материнского капитал
Вторая версия Nintendo Switch может получить новый кулер
Как правильно выполнять упражнение "березка"
Константин Меладзе начал сдавать свою виллу в Крыму в аренду
Стилист-визажист делится советами по косметичке для отпуска
Лучшие российские сериалы: "Слово пацана" только на четвёртом месте
Заботкин: ключевая ставка может быть поднята до 20%
Эксперт Куликов: чеснок хорошо влияет на кишечник и сердце, но при гастрите он опасен
Почему завтрак жизненно важен для женского здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.