Россиянам рассказали, как легально обналичить остатки маткапитала

730 тысяч семей смогут получить остаток материнского капитал

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Теперь можно подать заявление на получение остатка материнского капитала до 10 тысяч рублей через "Госуслуги" или МФЦ.

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Выплату перечислят на банковский счет в течение пяти рабочих дней после подачи заявления. Закон, разрешающий такие выплаты, подписан президентом Владимиром Путиным и вступил в силу 8 августа.

Минтруд разработал механизм получения выплаты и предложил его для общественного обсуждения. Ожидается, что более 730 тысяч семей смогут воспользоваться этой возможностью, в основном для покрытия бытовых нужд и подготовки детей к школе.