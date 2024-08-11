ЦБ готовит рынок к сюрпризу: ключевая ставка может взлететь до 20%

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Заботкин: ключевая ставка может быть поднята до 20%
Экономика

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что ключевая ставка может быть увеличена до 20% и выше, если у регулятора возникнут сомнения в замедлении инфляции, пишут "Известия".

Заботкин: ключевая ставка может быть поднята до 20%
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

По его словам, на решение Центрального банка могут повлиять дополнительные проинфляционные риски, такие как ухудшение внешних условий, снижение экспорта и ограничение импорта.

Заботкин также подчеркнул, что замедление инфляции требует времени, и чтобы новый уровень процентных ставок оказал влияние на решения потребителей и бизнеса, на кредит и спрос, потребуется три-шесть кварталов.

Он отметил, что основной эффект от ранее принятых решений проявится во второй половине 2024 года и позже.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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