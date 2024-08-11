ЦБ готовит рынок к сюрпризу: ключевая ставка может взлететь до 20%

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что ключевая ставка может быть увеличена до 20% и выше, если у регулятора возникнут сомнения в замедлении инфляции, пишут "Известия".
По его словам, на решение Центрального банка могут повлиять дополнительные проинфляционные риски, такие как ухудшение внешних условий, снижение экспорта и ограничение импорта.
Заботкин также подчеркнул, что замедление инфляции требует времени, и чтобы новый уровень процентных ставок оказал влияние на решения потребителей и бизнеса, на кредит и спрос, потребуется три-шесть кварталов.
Он отметил, что основной эффект от ранее принятых решений проявится во второй половине 2024 года и позже.
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