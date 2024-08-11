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Золото продолжает побеждать в схватке с долларом: мировые банки скупают драгоценный металл тоннами

Спрос на золото достиг исторического пика
0:59
Экономика

Центральные банки по всему миру активно увеличивают свои золотые резервы, что привело к беспрецедентному росту спроса на этот драгоценный металл, сообщает Nikkei Asia.

Спрос на золото достиг исторического пика
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

В то же время, центральные банки постепенно отходят от использования доллара и юаня из-за глобальных рисков и потенциальных экономических потрясений.

Рост интереса к золоту связан с опасениями государств на фоне геополитической нестабильности и неопределенности в мировой экономике.

Международный валютный фонд отметил, что доля резервов в долларах снизилась до 58,9%юан к марту 2024 года, хотя в 2000-х годах она составляла 70%. Согласно данным за 2023 год, центральные банки мира приобрели почти пять тысяч тонн золота (4899), что является историческим максимумом.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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