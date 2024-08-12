Эфиопия решила построить крупнейший международный аэропорт в Африке стоимостью $6 млрд близ Аддис-Абебы, сообщает ТАСС.
Новый аэропорт, предназначенный для обслуживания 100 миллионов пассажиров в год, будет находиться в 17 км от столицы, у Бишофту в регионе Оромиа.
Авиакомпания Ethiopian Airlines подписала соглашение с консалтинговой группой DAR на разработку дизайна и подбор подрядчиков.
Первоначальная фаза проекта рассчитана на 60 миллионов пассажиров в год, с расширением до 100 миллионов пассажиров после завершения строительства второй очереди.
В аэропорту смогут одновременно приземляться четыре самолета.
Текущий аэропорт Ethiopian Airlines, Боле, обслуживает 20 миллионов пассажиров в год.
Ошибки в процессе варки могут привести к тому, что мясо станет сухим, жёстким или переваренным.