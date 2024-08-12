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Эфиопия построит в Африке крупнейший международный аэропорт

Эфиопия будет строить крупнейший международный аэропорт в Африке
0:51
Экономика

Эфиопия решила построить крупнейший международный аэропорт в Африке стоимостью $6 млрд близ Аддис-Абебы, сообщает ТАСС.

Эфиопия будет строить крупнейший международный аэропорт в Африке
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

Новый аэропорт, предназначенный для обслуживания 100 миллионов пассажиров в год, будет находиться в 17 км от столицы, у Бишофту в регионе Оромиа.

Авиакомпания Ethiopian Airlines подписала соглашение с консалтинговой группой DAR на разработку дизайна и подбор подрядчиков.

Первоначальная фаза проекта рассчитана на 60 миллионов пассажиров в год, с расширением до 100 миллионов пассажиров после завершения строительства второй очереди.

В аэропорту смогут одновременно приземляться четыре самолета.

Текущий аэропорт Ethiopian Airlines, Боле, обслуживает 20 миллионов пассажиров в год.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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