Эфиопия построит в Африке крупнейший международный аэропорт

Эфиопия будет строить крупнейший международный аэропорт в Африке

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эфиопия решила построить крупнейший международный аэропорт в Африке стоимостью $6 млрд близ Аддис-Абебы, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

Новый аэропорт, предназначенный для обслуживания 100 миллионов пассажиров в год, будет находиться в 17 км от столицы, у Бишофту в регионе Оромиа.

Авиакомпания Ethiopian Airlines подписала соглашение с консалтинговой группой DAR на разработку дизайна и подбор подрядчиков.

Первоначальная фаза проекта рассчитана на 60 миллионов пассажиров в год, с расширением до 100 миллионов пассажиров после завершения строительства второй очереди.

В аэропорту смогут одновременно приземляться четыре самолета.

Текущий аэропорт Ethiopian Airlines, Боле, обслуживает 20 миллионов пассажиров в год.