Вагенкнехт требует от Берлина запретить использование немецкого оружия против России

Вагенкнехт, член бундестага, критикует расходы Германии на оружие для Украины

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сара Вагенкнехт, член бундестага, заявила, что Германия должна направить деньги, которые тратятся на конфликт в Украине, на развитие собственной экономики, сообщает Lenta. ru.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

По ее мнению, инвестирование в гражданскую инфраструктуру важнее, чем расходы на дорогое оружие для украинского конфликта. Вагенкнехт предупредила, что текущая политика правительства может привести к экономическому упадку страны.

Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер отметил, что помощь Киеву от Берлина не приносит желаемых результатов.

Вагенкнехт также предложила требовать от Берлина, чтобы немецкое оружие не использовалось украинской армией для атак на Россию.