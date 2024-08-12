Какие специалисты среди рабочих получают большие зарплаты в России

Электромонтажники получают самые высокие зарплаты в России

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Самые высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей были зафиксированы у электромонтажников, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com by montypeter is licensed under Free More info

Среди рабочих специальностей в России самые высокие зарплаты получают электромонтажники — в среднем 103,4 тысячи рублей. На втором месте комплектовщики — 86,6 тысячи рублей, на третьем — слесари — 85,4 тысячи рублей.

Также были выявлены специальности с самыми низкими зарплатами. Выяснилось, что самые низкие зарплаты получают дворники (32,6 тысячи рублей), уборщики (37,3 тысячи рублей), воспитатели и няни (40,5 тысячи рублей), а также учителя (41,9 тысячи рублей) и мерчендайзеры (43,9 тысячи рублей).