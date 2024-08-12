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Спрос на строителей в России увеличился на 26%

В России наблюдается дефицит строителей
1:16
Экономика

В России наблюдается дефицит строителей, особенно бетонщиков, монтажников и сварщиков, сообщает РИА Новости.

В России наблюдается дефицит строителей
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Строительство является одной из отраслей с самым быстрым ростом зарплат — за первую половину 2024 года они выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Дефицит кадров связан с ростом объемов строительства и недостаточным количеством специалистов. Наиболее востребованы бетонщики, каменщики, арматурщики, монтажники, сварщики, плотники, дорожные рабочие, штукатуры и маляры.

Спрос на строителей со стороны работодателей за первые 7 месяцев 2024 года вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а предложение — только на 11%.

В июле 2024 года спрос на бетонщиков вырос более чем в три раза, на каменщиков, арматурщиков и штукатуров — в два раза по сравнению с июлем 2023 года.

Строительство вошло в тройку отраслей с самым высоким спросом на персонал.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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