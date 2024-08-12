Перелёты на Дальний Восток набирают популярность среди туристов РФ

Зафиксирован спрос на перелёты во Владивосток этой осенью

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Спрос на авиабилеты во Владивосток вырос в три раза, в Южно-Сахалинск — в четыре раза, а в Курильск — в 11 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает РИА Новости.

Фото: airliners.net/ by Кадзутака Яги is licensed under GNU Free Documentation License

Традиционно популярными направлениями остаются Сочи, Санкт-Петербург и Москва благодаря культурным достопримечательностям.

Калининград и Минеральные Воды привлекают тех, кто хочет насладиться природой и оздоровительными процедурами. Екатеринбург, Махачкала и Казань интересуют путешественников богатой историей и активным отдыхом, а Уфа и Челябинск востребованы благодаря природным достопримечательностям.

В 2024 году количество билетов в Сочи увеличилось на 7% по сравнению с 2023 годом, в Махачкалу — на 4%, в Екатеринбург — на 2% и в Минеральные Воды — на 1%.

В то же время наблюдается снижение продаж билетов в Калининград на 5%, в Москву на 3%, и в Санкт-Петербург и Казань — на 1%.

Осенью каждый шестой россиянин поедет в Сочи, каждый десятый — в Санкт-Петербург, а каждый четырнадцатый — в Калининград, отметила директор по маркетингу "Купибилет" Екатерина Долгих.