Потребление алкоголя в России снизилось до минимума

Потребление алкоголя в России достигло рекордно низкого уровня

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Потребление алкоголя в России достигло минимального уровня с 2000 года, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), CC BY-SA 4.0

За последние 12 месяцев оно составило 7,98 литра на душу населения, по сравнению с 8,01 литра месяцем ранее и 8,44 литра в 2023 году.

Наименьшее потребление алкоголя отмечается на Северном Кавказе. В Чеченской республике оно составило всего 0,11 литра, в Ингушетии и Дагестане — 0,5 и 1,01 литра соответственно. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии потребление также невелико — 2,08 и 2,61 литра.

Москвичи в среднем потребляют 5,15 литра алкоголя, жители Санкт-Петербурга — 7,54 литра. В Новосибирской области показатель составляет 8,93 литра, а в Свердловской области — 12,23 литра.

В 2024 году россияне чаще всего покупали алкоголь по четвергам, а наименьшие траты были по воскресеньям. Магазины чаще посещались в пятницу и субботу.