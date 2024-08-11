Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Для бега используйте кроссовки с хорошей амортизацией
Скальпирование Ryzen 9000 привело к повреждению процессора: подробности инцидента
Эксперты рассказали о мошенничестве с фейковыми аккаунтами руководителей компаний
Макароны с яйцом на сковороде: очень простой рецепт для завтрака или лёгкого ужина
Туфли на каблуках: три секрета, как выбрать идеальную и комфортную модель
Частые ошибки при планировании отпуска, которые могут испортить отдых
Преобразите себя за 30 дней: секреты, как сбросить вес и выглядеть великолепно
Red Dead Redemption 2 пробивает новый рекорд по продажам
Бразилия возобновила импорт российской пшеницы

Потребление алкоголя в России снизилось до минимума

Потребление алкоголя в России достигло рекордно низкого уровня
1:24
Экономика

Потребление алкоголя в России достигло минимального уровня с 2000 года, сообщает РИА Новости.

Потребление алкоголя в России достигло рекордно низкого уровня
Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), CC BY-SA 4.0

За последние 12 месяцев оно составило 7,98 литра на душу населения, по сравнению с 8,01 литра месяцем ранее и 8,44 литра в 2023 году.

Наименьшее потребление алкоголя отмечается на Северном Кавказе. В Чеченской республике оно составило всего 0,11 литра, в Ингушетии и Дагестане — 0,5 и 1,01 литра соответственно. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии потребление также невелико — 2,08 и 2,61 литра.

Москвичи в среднем потребляют 5,15 литра алкоголя, жители Санкт-Петербурга — 7,54 литра. В Новосибирской области показатель составляет 8,93 литра, а в Свердловской области — 12,23 литра.

В 2024 году россияне чаще всего покупали алкоголь по четвергам, а наименьшие траты были по воскресеньям. Магазины чаще посещались в пятницу и субботу.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов

Ошибки в процессе варки могут привести к тому, что мясо станет сухим, жёстким или переваренным.

Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Взятие Курчатовской АЭС — смысл операции ВСУ в Курской области
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы
Паштет-намазка из красной фасоли: обжаренные лук, морковь и чеснок придают ему дивный аромат
После возвращения Крыма лагерь "Артек" восстановили за три года Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев
Технология "Твердого вязания" показывает преимущества
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Сравнили линолеум и паркет, и вот что получилось
Сравнили линолеум и паркет, и вот что получилось
Последние материалы
Для бега используйте кроссовки с хорошей амортизацией
Скальпирование Ryzen 9000 привело к повреждению процессора: подробности инцидента
Эксперты рассказали о мошенничестве с фейковыми аккаунтами руководителей компаний
Макароны с яйцом на сковороде: очень простой рецепт для завтрака или лёгкого ужина
Туфли на каблуках: три секрета, как выбрать идеальную и комфортную модель
Потребление алкоголя в России достигло рекордно низкого уровня
Частые ошибки при планировании отпуска, которые могут испортить отдых
Преобразите себя за 30 дней: секреты, как сбросить вес и выглядеть великолепно
Red Dead Redemption 2 пробивает новый рекорд по продажам
Бразилия возобновила импорт российской пшеницы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.