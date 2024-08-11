Бразилия в июне возобновила импорт пшеницы из России после пятимесячного перерыва, сообщает РИА Новости.
Регулярные поставки были прекращены в декабре прошлого года и возобновились только в начале лета, когда было ввезено 187,2 тысячи тонн пшеницы на сумму 41,3 миллиона долларов.
В июле импорт увеличился до 241 тысячи тонн, что эквивалентно 56,2 миллиона долларов. Это на 29% больше, чем в июне, и в 1,4 раза больше по сравнению с прошлым годом.
Общий объем пшеницы, импортированной Бразилией в июле, составил 646 тысяч тонн, что значительно превышает 418 тысяч тонн за тот же период годом ранее.
С начала года импорт пшеницы в страну вырос в 1,6 раза, достигнув 4 миллионов тонн.
Ошибки в процессе варки могут привести к тому, что мясо станет сухим, жёстким или переваренным.