Бразилия в июле импортировала из России рекордные объемы пшеницы

Бразилия возобновила импорт российской пшеницы

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бразилия в июне возобновила импорт пшеницы из России после пятимесячного перерыва, сообщает РИА Новости.

Фото: Wikimedia Commons by kallerna, CC BY-SA 4.0

Регулярные поставки были прекращены в декабре прошлого года и возобновились только в начале лета, когда было ввезено 187,2 тысячи тонн пшеницы на сумму 41,3 миллиона долларов.

В июле импорт увеличился до 241 тысячи тонн, что эквивалентно 56,2 миллиона долларов. Это на 29% больше, чем в июне, и в 1,4 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Общий объем пшеницы, импортированной Бразилией в июле, составил 646 тысяч тонн, что значительно превышает 418 тысяч тонн за тот же период годом ранее.

С начала года импорт пшеницы в страну вырос в 1,6 раза, достигнув 4 миллионов тонн.