Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туфли на каблуках: три секрета, как выбрать идеальную и комфортную модель
Потребление алкоголя в России достигло рекордно низкого уровня
Частые ошибки при планировании отпуска, которые могут испортить отдых
Преобразите себя за 30 дней: секреты, как сбросить вес и выглядеть великолепно
Red Dead Redemption 2 пробивает новый рекорд по продажам
Жуков: высокие ставки по кредитам приведут к снижению стоимости вторичного жилья
Раскопки в Суздале раскрыли тайны древней Руси
Простой способ приготовления кислой капусты
Названы лучшие места для отдыха в России вдали от морских курортов

Бразилия в июле импортировала из России рекордные объемы пшеницы

Бразилия возобновила импорт российской пшеницы
1:01
Экономика

Бразилия в июне возобновила импорт пшеницы из России после пятимесячного перерыва, сообщает РИА Новости.

Бразилия возобновила импорт российской пшеницы
Фото: Wikimedia Commons by kallerna, CC BY-SA 4.0

Регулярные поставки были прекращены в декабре прошлого года и возобновились только в начале лета, когда было ввезено 187,2 тысячи тонн пшеницы на сумму 41,3 миллиона долларов.

В июле импорт увеличился до 241 тысячи тонн, что эквивалентно 56,2 миллиона долларов. Это на 29% больше, чем в июне, и в 1,4 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Общий объем пшеницы, импортированной Бразилией в июле, составил 646 тысяч тонн, что значительно превышает 418 тысяч тонн за тот же период годом ранее.

С начала года импорт пшеницы в страну вырос в 1,6 раза, достигнув 4 миллионов тонн.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов

Ошибки в процессе варки могут привести к тому, что мясо станет сухим, жёстким или переваренным.

Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Взятие Курчатовской АЭС — смысл операции ВСУ в Курской области
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы
Паштет-намазка из красной фасоли: обжаренные лук, морковь и чеснок придают ему дивный аромат
После возвращения Крыма лагерь "Артек" восстановили за три года Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев
Технология "Твердого вязания" показывает преимущества
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Сравнили линолеум и паркет, и вот что получилось
Сравнили линолеум и паркет, и вот что получилось
Последние материалы
Преобразите себя за 30 дней: секреты, как сбросить вес и выглядеть великолепно
Red Dead Redemption 2 пробивает новый рекорд по продажам
Бразилия возобновила импорт российской пшеницы
Жуков: высокие ставки по кредитам приведут к снижению стоимости вторичного жилья
Раскопки в Суздале раскрыли тайны древней Руси
Названы лучшие места для отдыха в России вдали от морских курортов
Простой способ приготовления кислой капусты
Xiaomi интегрирует нейросеть Google в свои международные смартфоны
Samsung исследует жалобы на выпадение линз камер в новых Galaxy
Натуральные методы борьбы со слизнями: как защитить свои растения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.