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Спрос на товары с символикой Олимпиад 2014 и 1980 года значительно вырос

Продажи товаров с символикой Олимпиад 1980 и 2014 года выросли на треть в июле
1:01
Экономика

В июле продажи сувениров с символикой Олимпиад 1980 года и 2014 года в Москве и Сочи выросли почти на треть по сравнению с июнем, сообщает РИА Новости.

Продажи товаров с символикой Олимпиад 1980 и 2014 года выросли на треть в июле
Фото: championat.com by фотохроника ТАСС is licensed under Free More info

Количество объявлений о продаже таких товаров увеличилось на 13%.

Объем предложения фигурок, статуэток, значков, монет, банкнот и других коллекционных предметов на "Авито" за последний месяц вырос на 21%, а продажи в этой категории увеличились в 1,5 раза.

Посуду — сервизы, тарелки, чашки, ложки — с символикой олимпиад выставляли на продажу чаще на четверть, а покупали — на 59% чаще, чем месяцем ранее.

Самым востребованным оказались сувениры с символикой Олимпиады 1980 года, продажи которых выросли на 38%, а с символикой Олимпиады 2014 года — на 14%.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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