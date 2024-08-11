Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
СК "МАКС" выплатила более 3 млн. за разбитый "КАМАЗ"
Туристы в Анапе страдают от нашествия клопов и тараканов в отелях
Выкуренная сигарета спазмирует сосуды на полчаса
Лило и Стич вернутся на большие экраны в полнометражном фильме
Зоолог Тумасян: кормление уток хлебом приводит птиц к болезням и смерти
Kia Pegas 2024: обзор стоимости и комплектаций на российском рынке
Пробег автомобиля: как определить идеальный показатель
Как режим тренировок влияет на организм
Самые смелые породы собак

"Иначе они обеднеют": в Центробанке объяснили, почему высокая инфляция не приведёт к росту экономики России

Зампред ЦБ Заботкин: рост экономики нельзя купить ценой высокой инфляции
1:50
Экономика

Высокая инфляция вызывает колебания в росте экономики России, делая его неустойчивым, рассказал "Российской газете" зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин.

Зампред ЦБ Заботкин: рост экономики нельзя купить ценой высокой инфляции
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM

"Если все знают, что инфляция высокая и останется высокой надолго, то вкладчики и инвесторы будут требовать более высокие депозитные ставки, иначе они обеднеют", — пояснил он.

По словам Заботкина, это напрямую будет переноситься на высокие ставки по кредитам и доходность облигаций, поэтому в результате долгосрочные займы станут менее доступными, чем при низкой инфляции.

"И это не то что не ускорит долгосрочный рост, а напротив — его затормозит. К слову, ровно это заблуждение — что можно разменять более высокую инфляцию на дополнительный рост экономики — стало причиной стагфляции в США и Европе в 1970-х годах", — пояснил зампред ЦБ.

Заботкин добавил, что издержки инфляции для общества и бизнеса часто замалчиваются или недооцениваются. Однако мировой опыт показывает, что "раскрутить маховик инфляции" несложно, но замедлить его потом гораздо труднее.

"Поэтому мы повторяем, что устойчивый рост экономики купить ценой высокой инфляции невозможно", — подчеркнул он.

Собеседник подчеркнул, что в случае сомнений в замедлении инфляции Центробанк может поднять ключевую ставку с актуальных 18% до 20%.

Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке

Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.

Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
О чём нужно помнить перед заморозкой баклажанов на зиму?
Семь важных правил заморозки баклажанов на зиму: они получатся вкусными и надолго сохранятся
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Вселенная против вас? Проверьте свою дату рождения на удачу
Взятие Курчатовской АЭС — смысл операции ВСУ в Курской области Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
В ответ на атаку на Курскую область Россия может высадиться на Аляске. Мнение военного эксперта Перенджиева
Как приготовить слоёную яичницу: пошаговый рецепт необычного и аппетитного утреннего блюда
Закатываете банки впервые? Прочтите эту инструкцию, чтобы сделать всё правильно
Закатываете банки впервые? Прочтите эту инструкцию, чтобы сделать всё правильно
Последние материалы
СК "МАКС" выплатила более 3 млн. за разбитый "КАМАЗ"
Туристы в Анапе страдают от нашествия клопов и тараканов в отелях
Выкуренная сигарета спазмирует сосуды на полчаса
Лило и Стич вернутся на большие экраны в полнометражном фильме
Зоолог Тумасян: кормление уток хлебом приводит птиц к болезням и смерти
Зампред ЦБ Заботкин: рост экономики нельзя купить ценой высокой инфляции
Kia Pegas 2024: обзор стоимости и комплектаций на российском рынке
Пробег автомобиля: как определить идеальный показатель
Как режим тренировок влияет на организм
Самые смелые породы собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.