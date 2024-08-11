"Иначе они обеднеют": в Центробанке объяснили, почему высокая инфляция не приведёт к росту экономики России

Зампред ЦБ Заботкин: рост экономики нельзя купить ценой высокой инфляции

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Высокая инфляция вызывает колебания в росте экономики России, делая его неустойчивым, рассказал "Российской газете" зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM

"Если все знают, что инфляция высокая и останется высокой надолго, то вкладчики и инвесторы будут требовать более высокие депозитные ставки, иначе они обеднеют", — пояснил он.

По словам Заботкина, это напрямую будет переноситься на высокие ставки по кредитам и доходность облигаций, поэтому в результате долгосрочные займы станут менее доступными, чем при низкой инфляции.

"И это не то что не ускорит долгосрочный рост, а напротив — его затормозит. К слову, ровно это заблуждение — что можно разменять более высокую инфляцию на дополнительный рост экономики — стало причиной стагфляции в США и Европе в 1970-х годах", — пояснил зампред ЦБ.

Заботкин добавил, что издержки инфляции для общества и бизнеса часто замалчиваются или недооцениваются. Однако мировой опыт показывает, что "раскрутить маховик инфляции" несложно, но замедлить его потом гораздо труднее.

"Поэтому мы повторяем, что устойчивый рост экономики купить ценой высокой инфляции невозможно", — подчеркнул он.

Собеседник подчеркнул, что в случае сомнений в замедлении инфляции Центробанк может поднять ключевую ставку с актуальных 18% до 20%.