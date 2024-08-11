В России названы рабочие профессии с самыми высокими зарплатами: в некоторых платят больше 100 тысяч

"Работа.ру": электромонтажники в России получают в среднем 103,4 тысячи рублей

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Среди рабочих специальностей самой высооплачиваемой является профессия электромонтажника — там можно заработать в среднем 103,4 тысячи рублей. За ними по уровню зарплаты следуют комплектовщики и слесари. Об этом РИА Новости рассказала директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса "Работа.ру" Елена Артемьева.

Фото: energoprom.ru by ЭПМ, CC0

"На втором месте (после электромонтажником — прим. ред.) находятся комплектовщики (86,6 тысячи рублей), на третьем — слесари (85,4 тысячи рублей)", — сказала она.

Также относительно высокими зарплатами могут похвастаться разнорабочие (78 тыс. руб.), электромонтёры (76,8 тыс. руб.), электрики (71,1 тыс. руб.).

Ощутимо меньше платят грузчикам (52 тыс. руб.) и газовщикам (48,7 тыс. руб.).

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ в апреле, почти 50% соискателей портала "Работа в России" хотели бы работать в сфере производства. А прошлогодний опрос ВЦИОМ показал, что рабочие специальности входят в топ-5 самых востребованных и престижных.