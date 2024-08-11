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220 миллионов рублей из резервного фонда пойдут на выплаты жителям Курской области

Правительство выделяет 220 миллионов рублей на помощь жителям Курской области
1:07
Экономика

Было опубликовано постановление правительства Российской Федерации о выделении 220 миллионов рублей из резервного фонда для выплаты жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, сообщает РИА Новости. Данный документ был утвержден 8 августа.

Правительство выделяет 220 миллионов рублей на помощь жителям Курской области
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено осуществлять контроль за расходованием этих средств и представить отчет об этом правительству до 1 мая 2025 года.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о принятии решения о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на человека для жителей Курской области, покинувших свои дома из-за сложной оперативной ситуации. Выплаты уже начаты, и жители могут оформить их через портал государственных услуг.

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании распоряжения о выделении 1,8 миллиарда рублей для поддержки жителей Курской области, потерявших свои квартиры.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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