Южная Корея нарастила экспорт табака в Россию в 2,3 раза за месяц

Южная Корея увеличила поставки табака в Россию

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне Южная Корея увеличила поставки табака и сигарет в Россию до почти рекордных за семь лет 4 миллиона долларов, сообщает РИА Новости. Это в 2,3 раза больше, чем в мае, и наибольший объем с июля 2017 года.

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За первое полугодие текущего года объем корейского табачного импорта в Россию вырос на 20%, достигнув 12,3 миллиона долларов. В прошлом году суммарные поставки составили 12,8 миллиона долларов.

Основную часть в июньском импорте составило табачное сырье на 1,2 миллиона долларов. Также были импортированы электронные сигареты (1 миллион долларов), сигары (880 тысяч долларов), а также промышленный табак и заменители (908 тысяч долларов).

KT&G Corporation — крупнейший производитель табака в Южной Корее.