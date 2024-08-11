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Южная Корея нарастила экспорт табака в Россию в 2,3 раза за месяц

Южная Корея увеличила поставки табака в Россию
1:00
Экономика

В июне Южная Корея увеличила поставки табака и сигарет в Россию до почти рекордных за семь лет 4 миллиона долларов, сообщает РИА Новости. Это в 2,3 раза больше, чем в мае, и наибольший объем с июля 2017 года.

Южная Корея увеличила поставки табака в Россию
Фото: 500px.com by Lindsay Fox, CC BY 3.0

За первое полугодие текущего года объем корейского табачного импорта в Россию вырос на 20%, достигнув 12,3 миллиона долларов. В прошлом году суммарные поставки составили 12,8 миллиона долларов.

Основную часть в июньском импорте составило табачное сырье на 1,2 миллиона долларов. Также были импортированы электронные сигареты (1 миллион долларов), сигары (880 тысяч долларов), а также промышленный табак и заменители (908 тысяч долларов).

KT&G Corporation — крупнейший производитель табака в Южной Корее.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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