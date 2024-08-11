Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как справиться с гипергидрозом: практические рекомендации
Подробности о Google Pixel 9 Pro XL: что известно за несколько дней до релиза
Южная Корея увеличила поставки табака в Россию
Небесный стадион: Саудовская Аравия намерена провести ЧМ-2034 на небоскрёбе
Что лучше постелить на пол современной квартиры — паркет или линолеум
Эти продукты могут испортить вашу кожу: что стоит убрать из своего рациона
Вице-президент АТОР: с 26-27 августа стоимость отдыха в России начнёт снижаться
Роберт Дауни-младший мог сыграть Железного человека в "Дэдпуле и Росомахе"
С 1 марта разрешат вносить информацию о должниках по квартплате в ГИС ЖКХ

Где в России можно дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон

Куда поехать в бархатный сезон в России
1:00
Экономика

Россияне могут недорого отдохнуть в Феодосии и Евпатории в бархатный сезон, сообщает РИА Новости.

Куда поехать в бархатный сезон в России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Проживание в трехзвездочном отеле в Феодосии стоит около 2,5 тысячи рублей за ночь, а в Евпатории — около 3,3 тысячи рублей. Судак предлагает номера за 3,5 тысячи рублей, Дагомыс — за 3,7 тысячи, а Туапсе — за 3,8 тысячи рублей.

В категории "до 5 тысяч рублей" находятся Абрау-Дюрсо, Сочи, Янтарный, Ялта, Новомихайловский и Анапа. За менее чем 6 тысяч рублей можно найти отели в Каспийске, Дербенте, Алуште, Ейске, Адлере, Лазаревском и Джубге.

В конце списка направлений находятся Геленджик с ценой 6 тысяч рублей и Витязево с 6,2 тысячи рублей за ночь.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке

Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.

Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
В нападении на Курскую область могли участвовать экс-заключённые
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Семь важных правил заморозки баклажанов на зиму: они получатся вкусными и надолго сохранятся
В ответ на атаку на Курскую область Россия может высадиться на Аляске. Мнение военного эксперта Перенджиева
Иран поставит в ВС РФ сотни баллистических ракет Fath-360 Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Как приготовить слоёную яичницу: пошаговый рецепт необычного и аппетитного утреннего блюда
Закатываете банки впервые? Прочтите эту инструкцию, чтобы сделать всё правильно
В Киеве паникуют из-за того, что ВС РФ начали операцию по окружению ВСУ в Харьковской области
В Киеве паникуют из-за того, что ВС РФ начали операцию по окружению ВСУ в Харьковской области
Последние материалы
Вице-президент АТОР: с 26-27 августа стоимость отдыха в России начнёт снижаться
Роберт Дауни-младший мог сыграть Железного человека в "Дэдпуле и Росомахе"
Куда поехать в бархатный сезон в России
С 1 марта разрешат вносить информацию о должниках по квартплате в ГИС ЖКХ
Новая российская игровая консоль на "Эльбрус-2C3": подробности и характеристики
Перец на кустах гниёт: разбираемся, что стоит за этим неприятным явлением
Глава МОК Томас Бах уйдёт со своего поста, когда его срок подойдёт к концу
Как визуально увеличить губы: оттенки помад для увеличения
С 1 сентября гарантийный срок на новое жильё снижается до трёх лет
Дайверы обнаружили тигровую акулу рядом с курортным городом Египта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.