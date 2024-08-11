Где в России можно дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон

Россияне могут недорого отдохнуть в Феодосии и Евпатории в бархатный сезон, сообщает РИА Новости.
Проживание в трехзвездочном отеле в Феодосии стоит около 2,5 тысячи рублей за ночь, а в Евпатории — около 3,3 тысячи рублей. Судак предлагает номера за 3,5 тысячи рублей, Дагомыс — за 3,7 тысячи, а Туапсе — за 3,8 тысячи рублей.
В категории "до 5 тысяч рублей" находятся Абрау-Дюрсо, Сочи, Янтарный, Ялта, Новомихайловский и Анапа. За менее чем 6 тысяч рублей можно найти отели в Каспийске, Дербенте, Алуште, Ейске, Адлере, Лазаревском и Джубге.
В конце списка направлений находятся Геленджик с ценой 6 тысяч рублей и Витязево с 6,2 тысячи рублей за ночь.
Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.