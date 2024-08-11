Россия увеличила поставки алюминия в Южную Корею

Экспорт алюминия из России в Южную Корею вырос на 20% за полгода

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии текущего года объем поставок алюминия из России в Южную Корею увеличился до 154,9 тысячи тонн, что соответствует росту примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости.

Фото: Freepik by prostooleh, PDM

Импорт алюминия из России составил 154,9 тысячи тонн на сумму 372 миллиона долларов, что на 1,2 раза превышает результаты того же периода в прошлом году. Эти полугодовые показатели стали наибольшими с 2012 года.

В частности, в июне объем поставок составил 20,3 тысячи тонн (или 51,8 миллиона долларов), а в мае — 16,2 тысячи тонн (41,2 миллиона долларов). Поставки в июне оказались максимальными с апреля.

Наибольшую долю составил необработанный алюминий — 20,3 тысячи тонн (51,3 миллиона долларов) в июне. Кроме того, Южная Корея закупила у России алюминиевые пластины и листы толщиной более 0,2 миллиметров — 88,4 тонны (313 тысяч долларов), алюминиевую проволоку — 73,3 тонны (195 тысяч долларов) и профили — 6,6 тонны (30 тысяч долларов).

В итоге Россия заняла второе место среди основных поставщиков алюминия в Южную Корею с долей рынка 19,2%. В первом полугодии 2023 года Россия занимала третье место. Первое место заняла Австралия с долей 28,8%, а третье — Индия с 15,5%.