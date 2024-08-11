Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава МОК Томас Бах уйдёт со своего поста, когда его срок подойдёт к концу
Как визуально увеличить губы: оттенки помад для увеличения
С 1 сентября гарантийный срок на новое жильё снижается до трёх лет
Дайверы обнаружили тигровую акулу рядом с курортным городом Египта
Окрошка с креветками: когда хочется чего-то оригинальнее, чем окрошка с колбасой
Актёр Половцев опроверг конфликт с коллегами по сериалу "Улицы разбитых фонарей"
Аpple готовит к выпуску новый Mac mini с улучшенной производительностью
Секрет чёрных точек на лобовом стекле: выясняем, зачем они там нужны
Копание для собаки: полезное занятие или проблема для хозяина?

Россия увеличила поставки алюминия в Южную Корею

Экспорт алюминия из России в Южную Корею вырос на 20% за полгода
2:00
Экономика

В первом полугодии текущего года объем поставок алюминия из России в Южную Корею увеличился до 154,9 тысячи тонн, что соответствует росту примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости.

Экспорт алюминия из России в Южную Корею вырос на 20% за полгода
Фото: Freepik by prostooleh, PDM

Импорт алюминия из России составил 154,9 тысячи тонн на сумму 372 миллиона долларов, что на 1,2 раза превышает результаты того же периода в прошлом году. Эти полугодовые показатели стали наибольшими с 2012 года.

В частности, в июне объем поставок составил 20,3 тысячи тонн (или 51,8 миллиона долларов), а в мае — 16,2 тысячи тонн (41,2 миллиона долларов). Поставки в июне оказались максимальными с апреля.

Наибольшую долю составил необработанный алюминий — 20,3 тысячи тонн (51,3 миллиона долларов) в июне. Кроме того, Южная Корея закупила у России алюминиевые пластины и листы толщиной более 0,2 миллиметров — 88,4 тонны (313 тысяч долларов), алюминиевую проволоку — 73,3 тонны (195 тысяч долларов) и профили — 6,6 тонны (30 тысяч долларов).

В итоге Россия заняла второе место среди основных поставщиков алюминия в Южную Корею с долей рынка 19,2%. В первом полугодии 2023 года Россия занимала третье место. Первое место заняла Австралия с долей 28,8%, а третье — Индия с 15,5%.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке

Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.

Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
В нападении на Курскую область могли участвовать экс-заключённые
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Семь важных правил заморозки баклажанов на зиму: они получатся вкусными и надолго сохранятся
В ответ на атаку на Курскую область Россия может высадиться на Аляске. Мнение военного эксперта Перенджиева
Иран поставит в ВС РФ сотни баллистических ракет Fath-360 Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Как приготовить слоёную яичницу: пошаговый рецепт необычного и аппетитного утреннего блюда
Закатываете банки впервые? Прочтите эту инструкцию, чтобы сделать всё правильно
В Киеве паникуют из-за того, что ВС РФ начали операцию по окружению ВСУ в Харьковской области
В Киеве паникуют из-за того, что ВС РФ начали операцию по окружению ВСУ в Харьковской области
Последние материалы
Глава МОК Томас Бах уйдёт со своего поста, когда его срок подойдёт к концу
Как визуально увеличить губы: оттенки помад для увеличения
С 1 сентября гарантийный срок на новое жильё снижается до трёх лет
Дайверы обнаружили тигровую акулу рядом с курортным городом Египта
Окрошка с креветками: когда хочется чего-то оригинальнее, чем окрошка с колбасой
Актёр Половцев опроверг конфликт с коллегами по сериалу "Улицы разбитых фонарей"
Аpple готовит к выпуску новый Mac mini с улучшенной производительностью
Секрет чёрных точек на лобовом стекле: выясняем, зачем они там нужны
Копание для собаки: полезное занятие или проблема для хозяина?
Экспорт алюминия из России в Южную Корею вырос на 20% за полгода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.