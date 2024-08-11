Спрос на российское пиво растет

Рост пошлин на импортное пиво увеличивает спрос на отечественное

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сокращение импорта пива в РФ из-за роста пошлин увеличило спрос на отечественное пиво, и некоторые рестораны планируют расширять свой ассортимент, сообщает РИА Новости.

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Минфин рассматривает повышение пошлин на импортное пиво до 1,5 евро за литр к 2025 году. Омбудсмен Сергей Миронов отметил, что это может повысить цены на импортное и отечественное пиво, но потребление останется высоким.

Рестораны "Якитория" и "Тануки" полностью перешли на российское пиво, которое пользуется спросом. Муратов из "Якитории" добавил, что повышение пошлин может привести к росту цен и снижению предложения импортного пива.