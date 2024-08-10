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Россия готовится к полному переходу аэропортов на отечественное ПО

Российские аэропорты переходят на отечественное ПО
1:04
Экономика

Планируется полный переход российских аэропортов на отечественное программное обеспечение, сообщает РИА Новости.

Российские аэропорты переходят на отечественное ПО
Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл, PDM

Это заявление было сделано Министром цифрового развития РФ Максутом Шадаевым на Всемирном форуме "Цифровая эволюция", где Шадаев прокомментировал недавний сбой Microsoft, который затронул множество организаций по всему миру, включая аэропорты и банки.

Сбой, вызванный обновлением приложения кибербезопасности Falcon Sensor, также повлиял на работу российских компаний, использующих иностранное ПО.

В ответ на ситуацию в июле комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о переходе критически важной инфраструктуры на российское программное обеспечение для повышения безопасности.

Если закон будет принят, он начнет действовать с 1 марта 2025-го. Шадаев отметил, что после его принятия каждое ведомство разработает свои планы по внедрению программных решений в зависимости от их готовности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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