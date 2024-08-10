В июле Россия поставила Бразилии рекордный объем удобрений

Россия третий месяц подряд экспортирует в Бразилию свыше 1 миллиона тонн удобрений, причем в июле объем поставок достиг рекордного уровня, сообщает РИА Новости.
В этом году продажи российских удобрений в Бразилию впервые превысили 1 миллион тонн в мае, увеличившись на 5% в июне и на 7,5% в июле, составив 1,14 миллиона тонн.
Июльский показатель стал наивысшим за всю историю торговли между двумя странами (предыдущий рекорд был в мае 2022 года).
В денежном выражении экспорт вырос на 8%, достигнув 364,4 миллиона долларов, обновив рекорды с марта 2023 года.
Россия продолжает оставаться основным поставщиком удобрений в Бразилию, в то время как Китай также значительно увеличивает свою долю на местном рынке, с ростом поставок в июле в 1,9 раза — до 783,4 тысячи тонн.
В пятерку крупнейших экспортёров удобрений в Бразилию входят также Канада (плюс 1%, 697 тысяч тонн), Египет (минус 29%, 290 тысяч тонн) и Марокко (минус 7%, 281 тысяча тонн).
Бразилия в последние месяцы из-за ухудшения погодных условий и их влияния на урожай значительно увеличила импорт удобрений: в июне и июле объем поставок стал рекордным, составив 4,2 и 4,5 миллиона тонн соответственно.
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