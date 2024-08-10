В Китае проходит акция "Сделано в России"

Китайские платформы электронной коммерции поддержали акцию "Сделано в России", направленную на продвижение российской продукции на китайском рынке, сообщает ТАСС.
Мероприятие, приуроченное к китайскому Дню влюбленных (10 августа 2024 года), проходит с поддержкой посольства России в Пекине. Такие акции помогают привлечь внимание китайских потребителей и продвинуть российские товары на рынке.
Важной частью программы станет эфир в Российском культурном центре в Пекине с участием популярных китайских блогеров.
Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина отметила, что с 8 по 10 августа будут проводиться воркшопы, B2B-конференции и дегустации в Шанхае и Харбине в рамках продвижения "Сделано в России".
Праздник "Двойной семерки" символизирует воссоединение влюбленных в китайском фольклоре.
"То, что сделано в России, сделано в любовью … День влюбленных — отличная возможность напомнить о себе покупателям и привлечь новых", — прокомментировали в РЭЦ.
Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.