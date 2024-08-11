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Турки лишились возможности покупать товары Nike в онлайн-магазине

Компания Nike приостановила онлайн-продажи в Турции
1:11
Экономика

Компания Nike Inc. временно приостановила онлайн-продажи в Турции через свой веб-сайт и мобильное приложение, мотивируя это недавним повышением таможенных пошлин в стране, сообщает Bloomberg.

Компания Nike приостановила онлайн-продажи в Турции
Фото: Openverse by kikfoto, CC BY-ND 2.0

Новый регламент Турции снизил максимальный размер налога на онлайн-покупки до 30 евро, одновременно увеличив ставку налога до 30% для товаров из ЕС и до 60% для товаров из других стран.

В заявлении на официальном турецком сайте Nike говорится, что компания не может гарантировать своевременную доставку заказов, поэтому приняла решение приостановить онлайн-продажи. Несмотря на это, Nike продолжает продавать свою продукцию в собственных магазинах и через розничных партнеров в Турции.

Новые таможенные меры, по словам министра торговли Омера Болата, направлены на снижение негативных последствий для местного рынка и занятости, а также на предотвращение потерь иностранной валюты.

Nike Inc. — американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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