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Tesla может столкнуться с резким падением спроса на Cybertruck

Tesla прекратила приём заказов на самую дешёвую версию Cybertruck
1:16
Экономика

Tesla прекратила прием заказов на самую дешевую версию Cybertruck стоимостью 61 000 долларов, что вызвало вопросы о реальном спросе на этот инновационный электромобиль, сообщает Reuters.

Tesla прекратила приём заказов на самую дешёвую версию Cybertruck
Фото: Wikipedia by Lcaa9, CC BY-SA 4.0

Несмотря на заявления Илона Маска о миллионе бронирований, реальная ситуация оказалась иной. С начала продаж в ноябре 2023 года компания реализовала более 16 000 единиц, причем лучшие продажи были зафиксированы в июле 2024 года, когда было продано около 4800 автомобилей. Тем не менее, доступность лишь более дорогих версий, таких как двухмоторный Cybertruck за 99 990 долларов и трехмоторный Foundation Cyberbeast за 119 990 долларов, может привести к снижению объема продаж.

Аналитики указывают на возможное снижение спроса на фоне роста цен и уменьшения дальности хода автомобиля, что может усложнить задачу Tesla по поддержанию высокого уровня продаж в будущем.

Tesla — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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