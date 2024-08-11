Литиевый рудник стоимостью $2,4 млрд в Сербии спровоцировал протесты

В центре столицы Сербии в субботу соберутся экологи и оппозиционные группы, чтобы выразить протест против реализации плана по созданию крупнейшего в Европе литиевого рудника стоимостью 2,4 миллиарда долларов компанией Rio Tinto Group, сообщает Bloomberg.
Проект, который был временно остановлен в 2022 году из-за массовых протестов, получил новое развитие после отмены запрета Верховным судом страны. Активисты опасаются значительного ущерба окружающей среде, связанного с добычей и переработкой лития, жизненно важного для производства аккумуляторов.
Несмотря на протесты, президент Сербии Александр Вучич и его администрация продолжают активно продвигать проект, представляя его как ключевой драйвер экономического роста страны. Власти обещают, что добыча лития, вкупе с производством аккумуляторов и электромобилей, может ежегодно приносить Сербии до 13 миллиардов долларов. Проект также поддерживается международными корпорациями, такими как Mercedes Benz и Stellantis, что усиливает напряженность между правительством и протестующими.
Экологи отвергают заверения правительства в соблюдении строгих экологических стандартов, опасаясь за будущее экосистемы региона.
Литиевые руды — природные минеральные образования, содержание лития в которых достаточно для экономически выгодного извлечения лития или его соединений.
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