Россия экспортировала рекордное количество удобрений в Бразилию

Россия обновила рекорд экспорта удобрений в Бразилию

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия третий месяц подряд удерживает лидерство в экспорте удобрений в Бразилию, достигнув исторического максимума поставок в июле 2024 года, согласно данным бразильской таможни.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

В июле объем поставок превысил 1,14 миллиона тонн, что на 7,5% больше по сравнению с июнем. Это стало новым рекордом в истории торговли двух стран, превзойдя предыдущий максимум, зафиксированный в мае 2022 года. В денежном выражении экспорт вырос на 8% и достиг 364,4 миллиона долларов, что является самым высоким показателем с марта 2023 года.

Россия продолжает оставаться ведущим поставщиком удобрений для Бразилии, несмотря на активное увеличение доли Китая на рынке, который в июле увеличил свои поставки почти в два раза, до 783,4 тысячи тонн. Кроме России и Китая, крупнейшими экспортерами удобрений в Бразилию остаются Канада, Египет и Марокко, сообщает РИА Новости.

Усиленный импорт удобрений в Бразилии обусловлен ухудшением погодных условий, что негативно сказывается на урожайности различных культур.

Удобрения — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.