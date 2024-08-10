Литва значительно сократила экспорт в Россию в первом полугодии 2024 года, согласно данным, обнародованным государственным центром статистики страны.
Россия, которая ранее занимала более высокие позиции среди торговых партнеров Литвы, сейчас находится на 10 месте по объему экспорта, составляя всего 3,4% от общего объема. В денежном выражении это €630,9 млн, что на 46,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает ТАСС.
Латвия, Польша и Германия лидируют среди стран-партнеров Литвы, тогда как Белоруссия и Украина оказались выше и ниже России в этом списке соответственно.
Важно отметить, что Россия полностью выпала из списка 15 основных импортеров Литвы. По сравнению с 2021 годом, когда Россия была на первом месте, позиция страны значительно снизилась: в 2022 году она занимала уже четвертое место.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.