Литва резко сократила экспорт в Россию: падение на 46,6% за год

Экспорт Литвы в Россию упал на 46,6%

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Литва значительно сократила экспорт в Россию в первом полугодии 2024 года, согласно данным, обнародованным государственным центром статистики страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted, CC BY 2.0

Россия, которая ранее занимала более высокие позиции среди торговых партнеров Литвы, сейчас находится на 10 месте по объему экспорта, составляя всего 3,4% от общего объема. В денежном выражении это €630,9 млн, что на 46,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает ТАСС.

Латвия, Польша и Германия лидируют среди стран-партнеров Литвы, тогда как Белоруссия и Украина оказались выше и ниже России в этом списке соответственно.

Важно отметить, что Россия полностью выпала из списка 15 основных импортеров Литвы. По сравнению с 2021 годом, когда Россия была на первом месте, позиция страны значительно снизилась: в 2022 году она занимала уже четвертое место.