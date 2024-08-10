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Вино и ром станут дороже: в России повысят пошлины на алкоголь из недружественных стран

В России вырастут цены на алкоголь и цветы из недружественных стран
4:27
Экономика

В России вступили в силу изменения в правительственном постановлении, касающееся увеличения пошлин на крепкий алкоголь и вино из недружественных стран. Положения документа, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным 29 июля, начали действовать с 10 августа. Об этом пишет РБК.

В России вырастут цены на алкоголь и цветы из недружественных стран
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Что изменилось

Ставка пошлины на крепкий алкоголь, ввозимый из недружественных стран, увеличилась до 20% от таможенной стоимости, но не менее €3 за литр спирта крепостью 100%. Ранее ставка составляла €1,4-1,5 за литр спирта. Изменения коснулись спиртовых настоек, произведенных путем дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, а также напитков, полученных при сбраживании продуктов из сахарного тростника, таких как виски, ром, джин, водка, ликеры и денатурированный спирт крепостью до 80%.

Пошлина на вино из недружественных стран также была увеличена до 25% от таможенной стоимости, при этом минимальная ставка установлена на уровне $2 за литр продукции. Ранее эта ставка составляла 20%.

Кроме того, постановление увеличивает ввозную пошлину на цветы из недружественных стран до 20% от таможенной стоимости, тогда как ранее она составляла 5%, но не менее €0,3 за кг.

Все установленные пошлины будут действовать до 31 декабря 2024 года. Вопрос о возможном продлении их действия пока остается открытым.

Обсуждение новых пошлин

О том, что пошлины на вино и крепкий алкоголь из недружественных стран будут увеличены до 25% и 20% соответственно, стало известно в июне. Тогда профильные ведомства, включая Минфин, Минэкономразвития и Минсельхоз, обсуждали эту возможность, а также повышение базовых ставок для вина и крепкого алкоголя.

Позже стали известны параметры изменений, которые подтвердило Министерство финансов, уточнив, что это мера была ответом на действия ряда западных стран, увеличивших пошлины на российские товары. При этом конкретные страны названы не были.

В Минфине подчеркнули, что повышение пошлин не означает запрета алкоголя из недружественных стран на российском рынке, но направлено на защиту отечественного производства в условиях внешнего давления. Ведомство также заявило, что нововведение не повлияет на доступность продукции для покупателей, но должно способствовать увеличению объемов отечественных напитков.

Как изменится ситуация на рынке

Пошлины на импортное вино в России повышаются не впервые. Например, в августе 2023 года их увеличили с 12,5% до 20%, что, по словам источника "РБК Вино", дало определённый эффект. Ожидается, что очередное повышение пошлин поможет сбалансировать цены на отечественное вино и бюджетные импортные аналоги, сохранив при этом доступный ассортимент для потребителей за счет поддержания импорта из дружественных стран.

В мае президент России Владимир Путин поручил направить часть доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран на развитие туризма. Планируется, что на эти цели потратят не менее половины полученных средств.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также прокомментировала повышение пошлин, отметив, что оно будет иметь ограниченное влияние на инфляцию, так как затрагивает небольшую группу товаров в потребительской корзине.

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) ранее предлагала повысить пошлины на вино из недружественных стран до 200% и установить квоту на российские вина в ресторанах. Однако правительство эти инициативы не поддержало. В то же время, рост пошлин в 2023 году уже привел к сокращению импорта вина из недружественных стран на 10%, хотя эксперты отмечают, что истинное влияние изменений будет ясно к концу года, когда будет исчерпан запас вина, завезенного ранее.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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