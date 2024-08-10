Почему могут заблокировать карту при денежном переводе и как этого избежать: полезный лайфхак

Аналитик Бочкина: банки мониторят все переводы от 600 тысяч рублей

4:02 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Каждый год россияне совершают миллиарды переводов с карты на карту, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП). Банки обязаны отслеживать переводы клиентов в целях борьбы с мошенничеством, обналичиванием средств и их выводом из страны. А имеет ли налоговая служба доступ к информации о переводах физических лиц? Банки.ру рассказали, отслеживает ли ФНС переводы физлиц и за что могут заблокировать карту.

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Облагаются ли переводы с карты на карту налогом

Переводы, такие как возврат долга, банковский кэшбэк, переводы между членами семьи или алименты, не считаются доходом и, следовательно, не облагаются налогом, поясняет аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина.

Также не требуется уплата налога, если деньги переведены в качестве подарка. Однако если средства поступили на карту в оплату за услугу (например, маникюр) или арендную плату за жилье, необходимо подать налоговую декларацию и уплатить налог.

Обязаны ли банки передавать данные о переводах в ФНС

Согласно закону, банки должны контролировать переводы клиентов для предотвращения мошенничества и легализации преступных доходов. Финансовые организации мониторят все платежи на сумму от 600 тысяч рублей.

Банк может признать операцию подозрительной, если есть следующие признаки:

Более 30 переводов в сутки от одного физического лица.

Более 10 получателей переводов в день и более 50 получателей в месяц.

Переводы между физическими лицами на сумму от 100 тысяч рублей в сутки или от 1 миллиона рублей в месяц.

Зачисление и списание средств в течение 12 часов.

Слишком быстрая отправка только что зачисленных средств.

Однако, отмечает Бочкина, закон не обязывает банки передавать налоговой службе сведения о переводах с признаками подозрительности, включая возможное уклонение от налогов.

Когда налоговая может заинтересоваться переводами на карту

Обычные переводы между физическими лицами не вызывают интереса ни у банков, ни у налоговой службы. Как правило, ФНС начинает проверку только после получения жалобы, что гражданин ведет предпринимательскую деятельность.

Если у ФНС появляются основания полагать, что гражданин получает доход и не уплачивает налоги, может быть инициирована проверка. В таком случае налоговая служба направляет запрос в банк о движении средств на счетах клиента.

"ФНС запрашивает у банков информацию о клиентах, которых она подозревает в получении доходов от предпринимательской деятельности без уплаты налогов. Узнать об этом налоговая может, например, через сайты объявлений, от соседей или коммунальщиков (в случае сдачи жилья). Однако сами по себе переводы не являются поводом для проверки," — добавляет Бочкина.

Если налоговая инициирует проверку, ФНС запросит у банка выписки по операциям гражданина. Анализ переводов с карты на карту будет частью проверки наряду с изучением документов, опросами свидетелей и другими методами.

Если ФНС выявит систематическое получение прибыли, она доначислит налоги, пени и наложит штрафы за несвоевременную подачу деклараций и уплату налогов.

Как себя обезопасить при переводе средств

Гражданам, которые совершают переводы, например, для возврата долга, рекомендуется заполнять поле "Назначение перевода", советует Эряния Бочкина. При получении средств также стоит попросить отправителя указать цель перевода.

Если гражданин занимается предпринимательской деятельностью, рекомендуется оформить самозанятость — в этом случае не нужно подавать декларацию о доходах, а налоговая ставка составляет 4%.