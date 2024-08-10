Дворник, уборщик и учитель: названы профессии с самой низкой зарплатой

Согласно исследованию сервиса HeadHunter, наиболее низкооплачиваемыми профессиями в России являются дворники, уборщики и воспитатели.
Об этом сообщает РИА Новости.
Средний доход дворников составляет примерно 32 тысячи рублей в месяц, уборщики получают около 37 тысяч рублей, а воспитатели и няни зарабатывают около 40 тысяч рублей.
Учителя получают немного больше — их среднемесячный заработок достигает 42 тысяч рублей.
Эти цифры значительно ниже средней зарплаты по стране, которая, по данным HeadHunter, составляет от 70 до 75 тысяч рублей.
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