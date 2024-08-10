На прошлой неделе США установили новый рекорд по добыче нефти, достигнув впечатляющих 13,4 миллиона баррелей в день. Это на 800 тысяч баррелей больше, чем годом ранее, что подчеркивает динамичный рост энергетического сектора страны.
По данным Управления энергетической информации (EIA), американская нефтедобыча превзошла всех мировых конкурентов, закрепив за собой лидерство.
Этот рекорд был достигнут всего через несколько месяцев после того, как в марте EIA объявило, что США стали крупнейшим производителем сырой нефти в мире.
В последнем краткосрочном прогнозе EIA отмечает, что запасы природного газа в США к концу октября достигнут 3 954 миллиардов кубических футов — самого высокого уровня с 2016 года.
Кроме того, агентство прогнозирует дальнейший рост мирового потребления нефти, хотя и с несколько меньшими темпами из-за экономических трудностей в Китае.
На фоне продолжающегося роста добычи нефти в США, EIA ожидает увеличение цен на нефть во второй половине года, что связано с сокращением мировых запасов, вызванным мерами ОПЕК+.
К 2025 году среднегодовая цена на нефть марки Brent может составить 86 долларов за баррель.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.