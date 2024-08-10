США взобрались на вершину нефтяного мира: цены скоро взлетят

США — лидер по добыче нефти в мире

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

На прошлой неделе США установили новый рекорд по добыче нефти, достигнув впечатляющих 13,4 миллиона баррелей в день. Это на 800 тысяч баррелей больше, чем годом ранее, что подчеркивает динамичный рост энергетического сектора страны.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

По данным Управления энергетической информации (EIA), американская нефтедобыча превзошла всех мировых конкурентов, закрепив за собой лидерство.

Этот рекорд был достигнут всего через несколько месяцев после того, как в марте EIA объявило, что США стали крупнейшим производителем сырой нефти в мире.

В последнем краткосрочном прогнозе EIA отмечает, что запасы природного газа в США к концу октября достигнут 3 954 миллиардов кубических футов — самого высокого уровня с 2016 года.

Кроме того, агентство прогнозирует дальнейший рост мирового потребления нефти, хотя и с несколько меньшими темпами из-за экономических трудностей в Китае.

На фоне продолжающегося роста добычи нефти в США, EIA ожидает увеличение цен на нефть во второй половине года, что связано с сокращением мировых запасов, вызванным мерами ОПЕК+.

К 2025 году среднегодовая цена на нефть марки Brent может составить 86 долларов за баррель.